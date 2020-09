Nizza-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Nizza ospita il PSG nella 4ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Nizza di Patrick Vieira sfida in casa il PSG di Thomas Tuchel nella 4ª giornata della . I rossoneri sono al momento al 7° posto in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e una sconfitta, i parigini, invece, hanno steccato l'avvio di stagione e occupano la 15ª posizione a quota 3 punti, con 2 sconfitte e una vittoria.

Per quanto riguarda i precedenti in Ligue 1, in 57 gare il PSG conduce sul piano statistico con 26 vittorie, 16 successi nizzardi e 15 pareggi. L'ultima vittoria rossonera risale però al 30 aprile 2017, dato che il parziale delle ultime 4 gare vede 3 successi dei parigini e un pareggio.

Amine Gouiri e Kasper Dolberg sono i migliori marcatori nella squadra della Costa Azzurra con 2 reti ciascuno, mentre Julian Draxler ha firmato finora quello che è l'unico goal dei campioni di in carica.

Il PSG dovrà inoltre rinunciare alla sua stella Neymar, che è stato squalificato per 2 giornate dal Giudice sportivo transalpino dopo la rissa durante 'Le Classique' con l'Olympique . In questa pagina tutte le informazioni su Nizza-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NIZZA-PSG

Nizza-PSG si disputerà la mattina di domenica 20 settembre 2020 alle ore 13.00 nel palcoscenico dello Stadio Allianz-Riviera di Nizza. Sarà il 58° confronto in Ligue 1 fra le due squadre.

La partita Nizza-PSG sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e collegando al proprio televisore una console PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni.

Gli utenti DAZN potranno seguire Nizza-PSG in diretta streaming anche sui loro pc e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone. In questo secondo caso occorrerà scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare l'evento che ci interessa dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal avrete inoltre la possibilità di seguire Nizza-PSG in diretta testuale. Sul sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, le formazioni ufficiali e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale dell'arbitro.

Vieira punterà sul 4-3-3 con la riproposizione in attacco del tridente composto da Rony Lopes, Dolberg e Maolida. A centrocampo Schneiderlin sarà il perno centrale, con Lees Melou e K. Thuram mezzali. Fra i pali agirà Benítez, Pelmard e Dante formeranno la coppia centrale difensiva schierata a sua protezione e Atal e Kamara saranno i due esterni bassi.

Tuchel dovrebbe affidarsi a sua volta al 4-3-3. Dietro, con Keylor Navas fra i pali, Marquinhos e Kimpembe saranno i due centrali difensivi (out per squalifica Diallo, espulso contro l'OM), Dagba e Bernat i due terzini. In mediana, ancora out Verratti, Ander Herrera potrebbe agire da playmaker, supportato ai suoi lati dalle mezzali Draxler e Gueye. Nel tridente d'attacco Icardi giocherà da centravanti, con Sarabia e Di Maria esterni offensivi. Out Mbappé (risultato positivo al Coronavirus) e Neymar, squalificato 2 giornate per la rissa con il Marsiglia.

NIZZA (4-3-3): Benítez; Atal, Pelmard, Dante, Kamara; Lees Melou, Schneiderlin, K. Thuram; Rony Lopes, Dolberg, Maolida.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Draxler, A. Herrera, Gueye; Sarabia, Icardi, Di Maria.