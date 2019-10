Nizza, Fadiga sul furto dell'orologio a Dolberg: "Ero geloso della sua ascesa"

Tutta colpa dell'invidia. Lamine Diaby Fadiga esce allo scoperto e, su Instagram, svela i motivi che lo hanno portato a rubare il costoso orologio da 70mila euro al compagno Kasper Dolberg. Gesto, questo, che gli è costato il licenziamento da parte del Nizza.

"Purtroppo mi sono fatto male per diversi mesi e il mio ritorno alla competizione è stato di nuovo respinto dopo un cartellino rosso ricevuto in una partita con la squadra U19. Mi ha colpito mentalmente e la mia situazione di fallimento si è contrastata con il successo e l'aura di Kasper, il mio compagno di squadra. senza motivo, forse un po' per gelosia".

"Piuttosto che combattere sul campo per competere con lui, sono stato un codardo nei suoi confronti. Il mio gesto non è stato dettato dall'avidità, ma dalla frustrazione e dalla sensazione di essere screditato. Ho solo 18 anni, ma la mia età rappresenta un alibi e così mi sono scusato con Kasper, il dg Fournier, Vieira e Dante impegnandomi a risarcire il mio compagno di squadra".