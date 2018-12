Nizza, Balotelli si sfoga con Vieira: "Non mettiamo in fila due passaggi"

Duro sfogo di Balotelli durante un allenamento del Nizza: "In venti minuti sono arrivati quattro passaggi. Così è difficile, voglio un top club".

L'avventura di Mario Balotelli al Nizza potrebbe essere agli sgoccioli. L'attaccante, protagonista di un avvio di stagione decisamente negativo (10 presenze e 0 goal), ha infatti manifestato al tecnico Vieira la volontà di cambiare aria.

A rivelarlo è un video pubblicato da 'France Football' e che fa parte di un documentario proprio su Vieira, video in cui Balotelli si lamenta apertamente dei suoi compagni.

"Non mettiamo in fila più di due passaggi, diventa difficile giocare così. Oggi abbiamo fatto un esercizio ed ero senza parole.

In venti minuti mi sono arrivati quattro passaggi buoni. Per esempio, ho sbagliato un tiro. Ho mandato il pallone fuori di molto, il che non va bene. Io mi arrabbio perchè voglio segnare.

Loro sbagliano e ti dicono ‘andrà meglio la prossima volta’. No, vaffanculo Se sbagli ti devi arrabbiare! Così è difficile andare avanti, voglio tornare in un top club", il duro sfogo di Balotelli con Vieira.

Sfogo ovviamente non condiviso dai compagni come il difensore Dante che qualche tempo aveva sottolineato: "Se Balotelli non rende al meglio, la colpa è sua. Non nostra".

Vieira dal canto suo ha invece risposto così a Balotelli: "Per far capire ai tuoi compagni come si lavora, devi essere coinvolto.

Puoi ancora giocare in un top club, ma hai bisogno dell'aiuto dei tuoi compagni. E per ottenerlo, devi essere per loro un esempio".