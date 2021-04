Nike presenta la quarta maglia dell'Inter per la stagione 2021/22

Nike ha presentato sul suo store la quarta maglia che verrà utilizzata dall'Inter nella prossima stagione. Poco nerazzurro e tanto colore.

Non c'è ancora nessun annuncio da parte dell'Inter, ma ci ha pensato Nike, che ha presentato sul suo store la quarta maglia che verrà utilizzata dalla squadra nerazzurra nella prossima stagione. Pochi colori tradizionali e tanto colore.

UFFICIALE - #Inter, la quarta maglia per la stagione 2021/2022 pic.twitter.com/zITyOLeEj3 — Daniele Mari (@marifcinter) April 6, 2021

Si tratta di una maglia senza dubbio poco convenzionale, che richiama alcuni tratti della moda calcistica degli anni '90. Lo sponsor, che per adesso continua ad essere Pirelli, si trova in verticale lungo la maglia e non in orizzontale come sempre.

Tanto bianco, tanto giallo e tanto blu, per un mix di colori che potrebbe rendere appetibile la maglia soprattutto per i più giovani. Non a caso il modello scelto da Nike per presentarla è proprio un bambino.

La nuova quarta maglia dell'Inter potrebbe esordire in una delle ultime partite di campionato di questa stagione, come anticipazione in vista della prossima annata.