Nigeria-Tunisia dove vederla: Sky o Disovery+? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NIGERIA-TUNISIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Nigeria-Tunisia

• Data: domenica 23 gennaio 2022

• Orario: 20:00

• Canale TV: Discovery+

• Streaming: Discovery+

La Coppa d'Africa entra nel vivo. Archiviata la fase a gironi, la Nigeria si appresta a sfidare la Tunisia negli ottavi di finale. Chi riuscirà a superare il turno affronterà la vincente tra Burkina Faso e Gabon nei quarti.

Le Super Aquile hanno letteralmente dominato il loro girone, vincendo tutte e tre le gare che le vedevano impegnate contro Egitto, Guinea-Bissau e Sudan. La Nigeria si è dimostrata non solo prolifica ma anche molto solida in fase difensiva, subendo un solo goal in 3 gare.

La Tunisia arriva all'incontro in condizioni parecchio diverse. I nordafricani si sono qualificati come una delle migliori terze, raccogliendo appena tre punti in altrettante gare.

ORARIO NIGERIA-TUNISIA

La sfida valida per un posto nei quarti di finale di Coppa d'Africa si disputerà alle ore 20:00 di domenica 23 gennaio allo stadio Roumdé Adjia di Garoua, in Camerun.

DOVE VEDERE NIGERIA-TUNISIA IN TV

La diretta della gara sarà disponibile in tv su Discovery+. Per vedere il servizio vedere il servizio bisogna ricorrere a delle moderne smart tv, scaricando dall'app store la specifica applicazione. In alternativa è possibile collegare dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast alla tv. Infine Discovery+ è anche disponibile su Amazon Prime Video Channels e TIMVISION

DOVE VEDERE NIGERIA-TUNISIA IN STREAMING

Per vedere Nigeria-Tunisia in streaming ci si può sintonizzare sul sito ufficiale, discoveryplus.com, attraverso pc, tablet, smartphone e dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA-TUNISIA

NIGERIA (4-2-2-2): Okoye; Aina, Troost-Ekong, Omeruo,Zaidu; Aribo, Ndidi, Chukwueze, Simon; Ihenacho, Awoniyi. All. Rohr

TUNISIA (4-3-3): Said; Abdi, Taibi, Ifa, Mathlouni; Shkiri, Laidouni, Silmane; Kahoui, Jaziri, Rafia. All. Kebaier.