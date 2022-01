Nigeria-Egitto dove vederla: Sky o Discovery +? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NIGERIA-EGITTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

E' finalmente cominciata, al netto delle precedenti polemiche, la Coppa d'Africa di scena in Camerun: i padroni di casa hanno esordito battendo il Burkina Faso in rimonta grazie ad una doppietta (di rigore) realizzata da Aboubakar, successi anche per Capo Verde, Senegal, Guinea, Marocco e Gabon.

Due delle possibili pretendenti alla vittoria finale, Nigeria ed Egitto, sono state inserite nel Gruppo D assieme a Sudan e Guinea-Bissau e, quasi sicuramente, si contenderanno il primo posto nel raggruppamento vista la netta inferiorità tecnica delle altre rivali.

Il girone si apre proprio con questa super sfida: Nigeria priva di Osimhen (presenti gli 'italiani' Ebuehi e Aina), l'Egitto può contare su Mohamed Salah, la stella più splendente della rosa a disposizione del commissario tecnico Carlos Queiroz.

I 'Faraoni' sono la nazionale africana con più successi nella competizione (7), mentre le 'Super Eagles' nigeriane hanno alzato il trofeo in tre occasioni (l'ultima nel 2013).

Grazie a questa pagina rimarrete costantemente aggiornati su Nigeria-Egitto: dalle info relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO NIGERIA-EGITTO

Nigeria-Egitto si giocherà martedì 11 gennaio 2022 al 'Roumdé Adjia Stadium' di Garoua, città del Camerun. Calcio d'inizio previsto alle ore 17.

DOVE VEDERE NIGERIA-EGITTO IN TV

Sarà possibile seguire Nigeria-Egitto su tutte le smart tv di ultima generazione grazie all'app di Discovery +, che trasmetterà tutte le partite della Coppa d'Africa in diretta esclusiva per il territorio italiano. Basterà sottoscrivere un abbonamento (mensile o annuale) per avviare la visione dell'evento.

Discovery +, peraltro, è visibile per coloro che hanno aderito all'offerta sul calcio di Tim Vision.

NIGERIA-EGITTO IN DIRETTA STREAMING

La suddetta applicazione di Discovery + è scaricabile anche su dispositivi iOS e Android come smartphone e tablet. Il servizio è raggiungibile pure da pc, tramite browser.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA-EGITTO

NIGERIA (3-5-2): Okoye; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo; Simon, Ndidi, Aribo, Iwobi, Collins; Musa, Iheanacho.



EGITTO (4-2-3-1): El-Shennawy; Tawfik, Hegazi, Hamdy, Fotouh; Elneny, Al-Sulaya; Salah, El Said, Sherif; Marmoush.