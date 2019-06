Nigeria-Burundi dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Nigeria esordisce nel gruppo B della Coppa d'Africa 2019 e sfida il Burundi. Tutte le informazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo aver clamorosamente mancato due edizioni, la ritorna protagonista in Coppa d'Africa. Le 'Black Eagles' inaugurano la competizione e il girone B giocando ad Alessandria d' contro il Burundi.

La nazionale di Gernot Rohr si ripresenta ai nastri di partenza dopo 6 anni. L'ultima partita giocata è stata la finale vinta 1-0 contro il Burkina Faso. È stato il terzo successo nella storia della nazionale.

Per il Burundi è invece la prima, storica partecipazione alla competizione, arrivata anche grazie all'ampliamento a 24 squadre voluto dalla CAF, ma con uno scalpo eccellente: quello del Gabon di Aubameyang.

In questa pagina tutte le informazioni su Nigeria-Burundi: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NIGERIA-BURUNDI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Nigeria-Burundi DATA 22 giugno 2019, 19.00 DOVE Alexandria Stadium, Alessandria d'Egitto ARBITRO Bernard Camille (Isole Seychelles) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO NIGERIA-BURUNDI

La sfida Nigeria-Burundi, valida per il Gruppo B della Coppa d'Africa 2019, si giocherà alle 19.00 di sabato 21 giugno 2019. Teatro della sfida sarà l'Alexandria Stadium di Alessandria d'Egitto, lo stadio più antico dell'intero stato.

Nigeria-Burundi sarà visibile soltanto su DAZN, l'emittente che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione in della Coppa d'Africa 2019. Per vedere la sfida in sarà necessario avere una smart TV che supporti l'applicazione di DAZN, oppure collegando la tv a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o PlayStation 4. DAZN è supportato anche da Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Per seguire Nigeria-Burundi in basterà solo scaricare l'applicazione di DAZN sul proprio tablet o smartphone, o in alternativa collegarsi al sito su pc. La telecronaca della partita sarà affidata a Tommaso Turci.

NIGERIA (4-3-1-2): Uzoho; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Collins; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Iwobi; Musa, Ighalo.

BURUNDI (4-2-3-1): Ndikumana; Nsabiyumva, Amissi, Nduwarugira, Moussa; Kamsoba, Ngandu, Bigirimana, Berahino; Razak, Duhayindavyi.