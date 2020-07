Niente titolo per Vidal: la serie si ferma a 8 successi di fila

Arturo Vidal non è riuscito a confermarsi campione di Spagna col Barcellona: la serie di campionati vinti consecutivamente si ferma così a otto.

Alla fine non ce l'ha fatta il a confermarsi campione di : la Liga è ufficialmente di proprietà del che ha interrotto il dominio blaugrana al culmine di una lotta che ad un certo punto sembrava non voler emettere il verdetto del vincitore.

Una pessima notizia per Arturo Vidal, il mago dei campionati: il cileno ne ha vinti otto di fila tra il 2012 e il 2019, serie che si è mestamente interrotta con la cessione dello scettro agli odiati rivali madrileni.

I primi quattro titoli erano arrivati con la che nel 2015 lo cedette al : stessa musica anche in con tre in saccoccia, prima del trasferimento in Catalogna e della conquistata nella passata stagione.

Tutto da rifare dunque per Vidal che proverà a inanellare una nuova serie di successi a partire dal prossimo torneo: che potrebbe essere la , soprattutto se l' decidesse di lanciare l'affondo per regalarlo a Conte.