Niente Spezia-Napoli per Lozano: rientro in Messico e operazione alla spalla

E' finito con una giornata d'anticipo il campionato di Hirving Lozano, assente sicuro nel lunch match di domenica alle ore 12.30 che vedrà impegnato il Napoli sul campo dello Spezia.

L'attaccante messicano, come riportato dal report emesso dal club campano, è tornato in patria per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla destra infortunata a febbraio in nazionale.

"Lozano è rientrato anticipatamente in Messico in quanto nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio".

L'ex PSV non sarà dunque a disposizione di Luciano Spalletti per l'ultimo impegno stagionale, totalmente ininfluente ai fini della classifica che vede il Napoli certo del terzo posto e senza alcuna possibilità di contendere il titolo a Milan e Inter.

Per Lozano si è conclusa una stagione complicata sul piano personale: solo 6 goal in tutte le competizioni e una perenne sensazione di 'incompiuta' che lo accompagna fin dal suo sbarco all'ombra del Vesuvio.