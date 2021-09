Niente saluto con Inzaghi a fine gara, Grosso: “Mi sarei aspettato più sportività”

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, dopo la partita con il Brescia ha spiegato: “Mi sarebbe piaciuto un saluto con Inzaghi”.

Insieme sono saliti sul tetto del mondo a Germania 2006, condividendo il più grande trionfo della loro carriera, lunedì sera però, in occasione di Frosinone-Brescia hanno dato poco spazio ai sentimenti.

Fabio Grosso e Filippo Inzaghi si sono ritrovati da avversari, seduti sulle panchine di due squadre che sognano la promozione in Serie A, e dopo il triplice fischio finale non tutto è andato per il verso giusto.

Il Brescia è riuscito a pareggiare in pieno recupero grazie ad una rete di Moreo, ma ad Inzaghi è rimasto l’amaro in bocca per un rigore non concesso per un possibile fallo proprio sull’attaccante e la cosa ha dato vita a qualche scintilla.

Grosso, parlando dopo il triplice fischio ai microfoni di ‘Sky’, ha spiegato come non ci sia stato un saluto finale con in collega ed ex compagno di Nazionale.