Niente riposo per Dybala: allenamento domenicale alla Continassa

Dybala si è presentato alla Continassa anche di domenica per un lungo allenamento solitario. La Joya ha lasciato il centro sportivo dopo tre ore.

"Non pensavo che il calcio potesse mancarmi così tanto", aveva confessato solo qualche giorno fa Paulo Dybala. Parole che adesso trovano conferma nei fatti.

Dopo 46 giorni passati a combattere il Coronavirus tra le quattro mura di casa insieme alla fidanzata Oriana Sabatini, infatti, la Joya non vede l'ora di riprendere da dove aveva lasciato.

Nella mente dei tifosi della c'è ancora lo splendido goal realizzato proprio da Dybala contro l' lo scorso 8 marzo, prima del lungo stop e della grande paura per le condizioni di salute del numero 10.

Adesso però Dybala sta bene, anzi benissimo. Tanto che, mentre i compagni si sono goduti la meritata domenica di riposo, l'argentino dopo la prima sgambata di sabato si è ripresentato alla Continassa per un'altra lunga seduta di allenamento sul campo rigosamente in solitaria. E ha lasciato il centro sportivo bianconero solo dopo tre ore.

Da lunedì invece alla Continassa si rivedranno anche tutti gli altri, esclusi gli stranieri rientrati dall'estero ed ancora in quarantena. Discorso diverso infine per Rabiot e Higuain, rimasti rispettivamente in ed in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte sanitario.