Niente più "Pazza Inter" a San Siro: la società taglia l'inno tanto amato dai tifosi

Lunedì sera a San Siro lo hanno notato tutti: non ha suonato l'inno "Pazza Inter" e sarà così per tutta la stagione. Scelta della società.

"Non voglio una pazza , basta pazzie. Voglio una squadra regolare". Frasi di Antonio Conte al suo primo impatto con i colori nerazzurri qualche mese fa. Beh, la società lo ha preso alla lettera, tagliando addirittura l'inno "Pazza Inter" da San Siro.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

Ieri nella vittoria contro il , nel pre-partita, a San Siro non è sfuggito a nessuno l'incredibile novità apportata dalla società per questa stagione: l'inno "Pazza Inter" è scomparso. Ha suonato, come sempre, soltanto "C'è solo l'Inter", il vecchio inno della squadra in omaggio a Peppino Prisco.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' è una decisione presa dalla società che sarà presa per tutta la stagione. All'ingresso in campo dei giocatori dell'Inter, quindi, a San Siro non si sentirà più il noto inno nerazzurro.

Una scelta che fa capire ancora una volta come l'Inter stia cercando di 'rompere' con il passato e di voltare pagina, a costo di perdere per strada qualche affetto dei tifosi come l'inno "Pazza Inter".