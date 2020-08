Niente paura per Gattuso: "Soddisfatto della squadra che alleno"

Prima conferenza stampa nel ritiro di Castel di Sangro per Gennaro Gattuso: "Osimhen ci darà una bella mano. Lui in coppia con Mertens? Vedremo".

Oltre ad Aurelio De Laurentiis, anche Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa direttamente dal ritiro di Castel di Sangro dove il si sta allenando in vista del prossimo campionato che partirà il 19 settembre.

Il tecnico partenopeo si è detto pronto a tutto: la pressione di far meglio della scorsa stagione non lo condiziona.

"La responsabilità è la stessa, io ci sono nato. Il Napoli è un grande club, non cambia nulla se lo si allena dall'inizio o da subentrante. L'obiettivo è migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho paura, anzi: lavoriamo tutti a testa bassa".

L'innesto di Osimhen consente di avere un'alternativa diversa in avanti, aspetto da non sottovalutare in ottica futura.

"Se cambierò il sistema di gioco? Vedremo. Victor ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo, ci può stare. E' uno che attacca bene gli spazi, ha grande forza fisica e credo che ci darà una grandissima mano".

Per parlare di una coppia d'attacco composta da Mertens e Osimhen è ancora presto.