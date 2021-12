Niente Pallone d’Oro svedese per Ibrahimovic: Forsberg beffa l'attaccante del Milan

Niente da fare questa volta. Zlatan Ibrahimovic non è riuscito a portare a casa il 'Guldbollen', il Pallone d'Oro svedese, numero 13 in carriera. Questa volta l'attaccante del Milan ha dovuto lasciare lo scettro di miglior calciatore del Paese a Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia, che per la prima volta mette in bacheca il premio speciale.

Nonostante la qualificazione in Champions League dopo sette anni del Milan e un 2021 da protagonista con la maglia rossonera a quarant'anni, Ibrahimovic non è riuscito a bissare il successo dello scorso anno. Un anno fa, Zlatan arrivò davanti a Lindelof, difensore del Manchester United, aggiudicandosi il premio dopo quattro anni di astinenza.

Dopo il primo successo nel 2005, Ibra ha conquistato il 'Guldbollen' per dieci volte di fila dal 2007 al 2016, prima di una 'pausa' di quattro anni e la vittoria numero dodici nel 2020.

Quest'anno, però, la stampa svedese ha voluto premiare l'annata straordinaria del centrocampista del Lipsia, autore di 9 goal e 6 assist con la maglia del club teutonico. Forsberg si è reso protagonista anche a Euro 2020 con quattro reti siglate con la Svezia.

Ibrahimovic resta saldamente in vetta alla classifica del Pallone d'oro svedese con 12 successi in carriera. Alle sue spalle troviamo i vari Lindelof, Ljungberg, Tomas Brolin, Patrik Andersson, Glenn Hysen, Hellström e Larsson, tutti fermi a quota due. Poco male per l'attaccante del Milan, che questa volta resta a mani vuote dopo aver dominato negli ultimi 16 anni.