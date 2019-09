Niente nuova regola sui cambi in Portsmouth-Southampton? C'è il rischio di aggressioni

In Portsmouth-Southampton di Carabao Cup potrebbe esserci uno strappo alla nuova regola sui cambi: il rischio di aggressioni ai giocatori è alto.

Già da diverse settimane è valida una nuova norma per quanto concerne le sostituzioni che, rispetto a prima, devono avvenire in maniera diversa: il giocatore richiamato in panchina deve lasciare il terreno di gioco dal punto più vicino alla linea perimetrale, senza dirigersi verso il compagno di squadra pronto a subentrare.

In potrebbero fare un'eccezione per uno dei match più sentiti, il 'The South Coast Derby' tra Portsmouth e del 24 settembre, valido per il terzo turno di .

Sul sito di riferimento dei tifosi del Portsmouth, il tesoriere Donald Vass non ha escluso la possibilità che la regola sui cambi venga accantonata in nome della sicurezza dei giocatori. Di ciò si è discusso in un incontro con la Polizia.

"Durante la partita, la Polizia darà un avviso sulla nuova regola che ordina ai giocatori di lasciare il campo nella zona a loro più vicina e che dovrebbe essere rivista per la circostanza. Sarà presa una decisione sul trattenere o meno i tifosi ospiti dopo la partita per permettere a quelli di casa di dissiparsi".

Troppo alto il rischio del verificarsi di aggressioni, considerata la vicinanza tra gli spalti e il prato verde in pieno stile british d'altronde. Inoltre ai supporters del Portsmouth sarà consigliato di non bere a causa della mancanza di pub designati per accogliere gli ospiti nel prepartita.