Niente Napoli per Dani Alves: il Barcellona lo esclude dalla lista per l'Europa League

Un'assenza a sorpresa nella doppia sfida tra Napoli e Barcellona in Europa League. Contro i partenopei non ci sarà Dani Alves. Il brasiliano, tornato a gennaio al Camp Nou nelle fila del club catalano, non è stato inserito nella lista dei 32 presentata dalla società per la fase a eliminazione diretta.

Alla luce della regola imposta della UEFA, che limita a tre il numero di calciatori nuovi iscrivibili rispetto alla fase precedente, il Barcellona e il suo allenatore Xavi hanno optato per l'inserimento nell'elenco di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traoré.

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

Niente ritorno nelle competizioni europee per Dani Alves, che non potrà sfidare Osimhen e compagni e provare a conquistare l'Europa League dopo l'eliminazione del Barcellona nella fase a gironi di Champions, arrivata a 21 anni di distanza dall'ultima volta. I blaugrana non partecipano alla seconda competizione europea per importanza dal 2004.

Presente nella lista - composta da 24 calciatori della prima squadra e 8 del Barca B - anche Ousmane Dembele, in rotta con il club catalano e sul piede di partenza dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.