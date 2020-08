Niente Lazio per David Silva: c'è la firma con la Real Sociedad

David Silva saluta il Manchester City dopo 10 anni e torna in Spagna: c'è la firma con la Real Sociedad, beffata la Lazio.

Dopo ben dieci anni di Premier League David Silva lascia il : il campione spagnolo non vestirà però la maglia della , che era stata sulle sue tracce nelle ultime settimane. Nel suo futuro c'è la , che ha già annunciato il grande colpo.

L'articolo prosegue qui sotto

🎥 Tenemos el honor de anunciar que uno de los grandes se une a la familia txuri urdin...#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/r152Q2rATl — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020

Mossa a sorpresa della Real Sociedad, che beffa dunque la società biancoceleste e riporta in il fantasista classe '86, cresciuto nelle giovanili del . Affare low cost da parte della squadra allenata da Alguacil, che riporta in patria un giocatore di livello internazionale a parametro zero.

Altre squadre

Già comunicato anche il numero di maglia con un particolare 'tweet': David Silva vestirà la maglia numero 21, recentemente indossata dal giovane talento Martin Odegaard, che ha terminato il proprio prestito dal .

Epilogo amaro per i tifosi biancocelesti, che avevano 'assaporato' l'arrivo dello spagnolo dopo le tante voci di mercato e dopo il 'like' di Luis Alberto sotto l'annuncio dell'addio al Manchester City da parte dell'esperto trequartista.