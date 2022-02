Niente Kaio Jorge: è Szalai il sostituto di Arthur Cabral al Basilea

Kaio Jorge, alla fine, non si è mosso dalla Juventus. Niente Basilea, nonostante gli svizzeri abbiano provato a prendere in prestito il brasiliano nelle ultime ore del mercato locale, che per la cronaca chiude proprio nella giornata odierna. Ma un attaccante per rimpiazzare Arthur Cabral, da poco trasferitosi alla Fiorentina, è arrivato lo stesso: è Adam Szalai.

Centravanti di 34 anni, grande e grosso, visto in azione la scorsa estate agli Europei con la maglia dell'Ungheria, Szalai arriva al Basilea dai tedeschi del Mainz, con cui nella prima parte della stagione ha collezionato 12 spezzoni di partita in Bundesliga, quasi mai da titolare. Come comunicato dagli svizzeri, ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno del 2023.

Szalai, che a Basilea farà coppia con il nostro Sebastiano Esposito (4 reti in 10 presenze in Super League fino a questo momento), ultimamente ha vissuto momenti piuttosto complicati a Magonza. Nel settembre del 2020 è stato messo fuori rosa, decisione che ha portato a uno sciopero dei compagni di squadra e, successivamente, all'esonero dell'allenatore Beierlozer e al reintegro del magiaro. Nel dicembre del 2021, qualche settimana dopo essere guarito dal Covid, è invece rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha costretto a trascorrere un paio di mesi ai box.

Basilea, insomma, rappresenta una bella occasione per ripartire. Sia in Svizzera, nonostante il distacco di 12 punti dallo Zurigo attuale dominatore della Super League, che in Europa, se è vero che la formazione di Patrick Rahmen si è qualificata direttamente agli ottavi di finale della Conference League, senza passare per gli "spareggi" dei sedicesimi.

Il Basilea, come detto, inizialmente avrebbe voluto Kaio Jorge. Un potenziale colpo last minute, dopo che il brasiliano aveva sfiorato il trasferimento in prestito in Serie A già a gennaio. A inizio febbraio gli svizzeri avevano già preso il russo Fedor Chalov, 23 anni, giunto in prestito dal CSKA Mosca. Un altro attaccante. Due innesti per dimenticare Arthur Cabral.