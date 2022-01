Niente Juve per Martial: il francese si trasferisce al Siviglia

Non sarà Anthony Martial il rinforzo in attacco per la Juventus di Massimiliano Allegri in questa sessione di mercato. L'attaccante francese del Manchester United ha detto sì al Siviglia di Monchi ed è pronto a trasferirsi in Andalusia, alla corte di Lopetegui, fino al termine della stagione.

Manchester United e Siviglia hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito fino al termine della stagione, senza diritto di riscatto, con la società spagnola che pagherà 6 milioni di euro, una parte dell'ingaggio percepito dal calciatore fino al prossimo 30 giugno. Secondo quanto appreso da GOAL, le parti hanno concordato l'opzione di rinnovo del prestito per un altra stagione.

A convincere Martial ad accettare la proposta del Siviglia è stato proprio l'ex direttore sportivo della Roma, Monchi, che gli ha garantito un ruolo da protagonista. Un'opportunità che il francese non ha voluto lasciarsi scappare per provare a convincere il commissario tecnico dei 'Blues' Didier Deschamps a portare ai Mondiali in programma in Qatar.

Nelle ultime settimane anche la Juventus si era interessata a Martial. La duttilità del francese, che può giocare sia nel ruolo di esterno che come seconda punta o centravanti, aveva spinto la dirigenza bianconera ad avviare i contatti con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione. La società torinese ha deciso di non affondare il colpo, spostando tutta l'attenzione su Dusan Vlahovic.

Martial è pronto a volare a Siviglia per sottoporsi alle visite mediche di rito e mettere nero su bianco il trasferimento. Un'occasione da sfruttare per dimostrare di essere ancora un calciatore di assoluto livello.