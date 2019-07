Niente Milan per Seri: ufficiale il passaggio in prestito al Galatasaray

Jean Michael Seri si trasferisce a titolo gratuito dal Fulham al Galatasaray: niente Serie A dunque per il centrocampista ivoriano classe 1991.

Il strappa al il centrocampista ivoriano Jean Michael Seri. Il club turco ha infatti annunciato l'arrivo in prestito dal del centrocampista ivoriano, che dunque non approderà in rossonero ma disputerà la prossima Süper Lig turca.

✍ Jean Michaël Seri Galatasaray'da! 🌪 pic.twitter.com/KyEg1ka3qt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019

