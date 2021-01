Niente Italia per Papastathopoulos: è ufficiale la sua firma con l'Olympiakos

Il difensore greco era stato accostato a Lazio e Genoa, ma alla fine ha scelto di tornare in patria: ha firmato con l'Olympiacos fino al 2023.

Niente ritorno in per Sokratis Papastathopoulos, nonostante le sirene degli ultimi giorni. L'esperto difensore greco, che si è appena svincolato dall' , ha deciso di tornare in Grecia e firmare con l'.

Ufficiale l'accordo fino al 2023 con il club del Pireo. La notizia si era sparsa negli scorsi giorni e oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte del club greco.

Dopo oltre 12 anni, dopo aver giocato con , , , e Arsenal, il classe 1988 è tornato nella sua terra. Aveva giocatoo in Grecia per l'ultima volta nel 2008 con l' .

Altre squadre

Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato al Genoa, club che lo aveva portato in , e anche alla , alla ricerca di un difensore. Lo stesso Inzaghi aveva ammesso che era uno dei giocatori monitorati dai biancocelesti.