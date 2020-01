Niente Inter, Spinazzola sbotta: "Non sono rotto, è una follia"

Protagonista nella vittoria contro il Genoa, Spinazzola ha parlato del mancato passaggio all'Inter.

Affare fatto, invece no. Politano rimane all' , Leonardo Spinazzola alla . Se l'attaccante nerazzurro difficilmente troverà spazio sotto Conte nelle prossime settimane, il terzino ha giocato titolare tutta la gara vinta contro il , risultando tra i migliori in campo. Facendo chiarezza al termine della stessa.

Il giocatore della Roma, intervistato da Sky, ha infatti smentito di avere problemi fisici che hanno fatto saltare lo scambio con l'Inter. Spinazzola è stato schierato da Fonseca contro il Genoa, propiziando il raddoppio con una grande azione personale per poi trovare la deviazione decisiva di Biraschi.

Spinazzola non ha perso sicurezza in sè stesso, anzi:

"Io sto bene, è follia. Un giocatore della Nazionale che ha girato per l' giocando con Roma, e , mi sembra una follia che io sia rotto"

L'ex Juventus ha già dimenticato l'Inter, c'è solo la Roma nel suo futuro:

"Penso che il direttore abbia già parlato, non voglio aggiungere altro. Penso alla Roma e a me stesso, non sono certo questi i grossi problemi. Abbiamo tutto nella vita e dobbiamo ringraziare".

Spinazzola scherza, pronto ad essere serio in campo, per la Roma: