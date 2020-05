"Niente falli, vale tutto": gli allenamenti di Ferguson per Ronaldo allo United

Darren Fletcher racconta il metodo utilizzato da Smith, assistente di Sir Alex, per Ronaldo: "Volavano tutti uno addosso all'altro, valeva tutto".

Cristiano Ronaldo è diventato un calciatore da cinque Palloni d'Oro grazie ai consigli di Ferguson, ma anche a un metodo molto particolare adottato durante gli allenamenti allo United.

L'uomo che ha cambiato la visione del calcio di CR7 è Walter Smith, assistente di Sir Alex. Che decise che in partitella non si sarebbero più fischiati i falli. A raccontarlo è stato Darren Fletcher, ex compagno di CR7 e bandiera dei 'Red Devils', a 'The Lockdown Tactics'.

"Cristiano era un potenziale fenomeno, ma teneva troppo il pallone: era egoista, non sapeva ancora leggere il gioco. Smith decise di introdurre una nuova regola in partitella: vale tutto, niente più falli fischiati. Sapevo che era una tattica fatta ad hoc per Ronaldo".

Cristiiano ci mise poco ad adattarsi al nuovo regolamento in allenamento, diventando subito un giocatore diverso.