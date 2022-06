Niente Euro U19 per Gnonto, lo Zurigo attacca: "Italia irresponsabile"

Il 18enne italiano è stato bloccato dal suo club dopo l'iniziale convocazione: "Siamo intervenuti per proteggerlo, ha bisogno di una pausa".

L'Italia ha conquistato il successo nella prima gara degli Europei Under 19. Romania battuta 2-1 grazie ai goal di Baldanzi e Volpato e tre punti in avvio di torneo. Fino a qualche giorno fa sembrava che Willy Gnonto potesse essere la stella del ct Nunziata, prima del no da parte dello Zurigo.

La squadra elvetica, che ha conquistato il titolo di Svizzera nel 2021/2022, non ha infatti permesso a Gnonto di partecipare a Euro Under 19, di scena in terra slovacca. Una scelta difesa a spada tratta da parte del presidente del club Ancilio Canepa.

Gnonto deluso, ma Canepa, come evidenzia 'Blick.ch' è certo di aver preso la giusta decisione:

"La Nazionale italiana è a dir poco irresponsabile. Ha trascorso le ultime settimane con la nazionale maggiore, con la quale ha giocato tutte le quattro partite della Nations League. Ha 18 anni e urgente bisogno di una pausa adesso".

Si parla di un trasferimento in Bundesliga per Gnonto, oramai da diverse settimane. Canepa però esclude che lo stop alla Nazionale Under 19 sia dovuto ad un trasferimento imminente:

"Affatto. Siamo intervenuti solo per proteggerlo".

Con le sfide giocate in Nations League, Gnonto ha toccato quota 50 partite in stagione: 14 con la Nazionale, tra quella maggiore e quella Under 21, nonchè le 36 con lo Zurigo. Annata lunghissima, chiusa prima della possibilità Europea. Sarà per il futuro.