Niente Dijon, Mavididi torna alla Juventus: "Vogliamo chi combatta per noi"

Autore di una buona stagione in Francia, non verrà riscattato: "Siamo veramente delusi, non vogliamo un tiro alla fune dopo aver creduto in lui".

Nelle prossime settimane Stephy Mavididi tornerà alla . Il giovane attaccante inglese, autore di una buona stagione in prima dello stop definitivo per coronavirus, non verrà infatti riscattato dal Dijon e tornerà definitivamente della società bianconera.

Autore di cinque reti in campionato e tre in Coppa di , Mavididi sembrava poter continuare la sua carriera calcistica in territorio transalpino viste le buone prestazioni mostrate, ma alla fine il Dijon non ha esercitato l'opzione di riscatto prevista nel contratto della scorsa estate.

Secondo il , Mavididi non era più nell'ottica di un proseguo con la società francese:

"Non pagheremo l'opzione di acquisto di 5 milioni di euro solo per consentire al giocatore di entrare immediatamente in un tiro alla fune con noi",

Il presidente Olivier Delcourt si è detto rammarico dalla situazione venutasi a creare:

"Sono veramente deluso dalla situazione. Il Dijon ha investito in lui, ha mostrato fiducia nel giocatore, gli ha permesso di entrare nei riflettori della Ligue 1".

Delcourt aspetta altri giovani disposti a dire le propria con la maglia del Dijon: