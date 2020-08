Niente da fare per Verratti: solo 3 italiani in attività hanno vinto la Champions

Marco Verratti non è riuscito a vincere la Champions: gli italiani in attività a farlo sono Balotelli, Santon e Antonelli.

La sconfitta determinata da una rete dell'ex Coman non ha permesso al di esultare per la conquista della sua prima : sarebbe stata la prima gioia anche per Marco Verratti, entrato in campo soltanto nella ripresa per sostituire Paredes.

L'ex sarebbe potuto diventare il quarto calciatore italiano in attività a vincere la coppa dalle grandi orecchie: ma chi sono gli altri tre? Scopriamolo.

Due di loro facevano parte della straordinaria rosa dell' che nel 2010 portò a casa il 'Triplete': si tratta di Davide Santon e Mario Balotelli, all'epoca ragazzini prodigio destinati ad una carriera ad alti livelli.

Altre squadre

Il prosieguo, invece, non ha rispettato le enormi attese che si erano create sul loro conto: attualmente il terzino milita nella dove ricopre il ruolo di riserva, mentre 'Supermario' è reduce dalla rottura col e un ritorno al top sembra praticamente impossibile.

L'ultimo è un insospettabile, componente del 2006/2007: Luca Antonelli, presente nell'ultima rosa dei rossoneri campioni d'Europa nella lista B, in qualità di giovane proveniente dal vivaio.

In quella stagione Antonelli (che ora gioca in Serie B all' ) collezionò tre presenze, nessuna di queste in Champions: dettaglio ininfluente ai fini del suo palmares che conta anche la vinta nel 2016.