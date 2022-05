Niente conferenza per Allegri: 'Stadium' requisito dall'UEFA per la finale della Champions femminile

Non ci sarà alcuna conferenza stampa in casa Juventus alla vigilia dell'ultimo match di campionato in programma sabato sera al 'Franchi' contro la Fiorentina, del tutto ininfluente ai fini della qualificazione in Champions League già aritmetica da tempo.

L'incontro tra Massimiliano Allegri e i giornalisti si sarebbe dovuto tenere nella giornata di venerdì, come di consueto nella sala stampa dell'Allianz Stadium, ma non potrà avvenire per pure questioni burocratiche.

L'impianto juventino è infatti requisito dall'UEFA per i preparativi necessari all'organizzazione logistica della finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione, con calcio d'inizio sabato alle ore 19 proprio nella casa del club bianconero.

Il Lione, peraltro, ha interrotto il sogno delle ragazze allenate da Joe Montemurro ai quarti della massima competizione europea: dopo il successo interno di Bonansea e compagne per 2-1 dell'andata, le francesi hanno avuto la meglio nel ritorno con un 3-1 valso l'accesso alla semifinale, dove a cadere sotto i loro colpi sono state le connazionali del PSG.