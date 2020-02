Niente Carnevale di Rio, l'annuncio di Neymar: "Questa volta non ci sarò"

Dopo sei partecipazioni consecutive, Neymar non ci sarà al Carnevale di Rio: “Questa volta non ci saranno polemiche”.

Il Carnevale è alle porte e come noto per moltissimi brasiliani rappresenta una festa diversa da tutte le altre. Lo sa bene anche Neymar che per vari motivi negli ultimi sei anni è sempre riuscito a trascorrere questo periodo a Rio de Janeiro, ma che quest’anno non potrà prendere parte a quello che da sempre è un evento straordinario fatto di incredibili spettacoli in strada.

Il fuoriclasse del , attraverso il suo account Instagram ha annunciato la sua assenza, una cosa che ovviamente consentirà di evitare tante polemiche e le critiche di coloro che hanno in passato fatto sorgere il dubbio che tra squalifiche e infortuni abbia fatto di tutto per non mancare all’evento.

“Con immensa felicità, annuncio che non ci sarò al Carnevale 2020. Tutto qui, questa volta non ci saranno polemiche. Grazie e buon Carnevale!”.

Neymar, che è reduce da un infortunio, è tornato in campo martedì scorso in occasione del match di perso in casa del ed è quindi abile ed arruolabile per Tuchel.

Nel 2015 e 2016, riuscì a volare a Rio perché squalificato in campionato, mentre nel 2017, 2018 e 2019, erano stati degli infortuni (uno muscolare e due al metatarso) a consentirgli di prendere parte ai festeggiamenti in patria.