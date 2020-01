Niente calciomercato per la Juventus, Paratici conferma: "Non acquisteremo difensori"

Dopo il k.o di Demiral, la Juventus aspetta Chiellini e giocherà con Bonucci e De Ligt titolari. Rugani la prima e unica alternativa.

Demiral dovrà saltare il resto della stagione? La non corre ai ripari. E' questa la decisione finale presa dalla società bianconera dopo l'infortunio che ha colpito il centrale tedesco nella gara contro la . Tra i milgiori di Madama nelle ultime settimane non sarà sostituito dal deus machina calciomercato.

Mancava la conferma della Juventus, arrivata tramite lo stesso direttore sportivo Fabio Paratici poco prima dell'ottavo di Coppa contro l' . Bonucci e De Ligt saranno i titolarissimi da qui in avanti, con Rugani prima e unica scelta in caso di turnover o nuovi problemi di forza maggiore.

Intervistato da Rai Sport, Paratici è stato chiaro:

"No acquisteremo un difensore, i nostri difensori sono forti e abbiamo una rosa completa. Siamo a posto così".

La Juventus aspetta sopratutto capitan Chiellini, che stan pian piano recuperando dall'infortunio occorsa la scorsa estate. Infortunato al ginocchio ed operato a inizio campionato, il difensore bianconero tornerà in campo però solamente tra metà e fine febbraio.

Con l'attuale situazione salgono anche le quotazioni del 21enne Luca Coccolo, difensore centrale che non ha fin qui ancora esordito con la Juventus. Fondamentale per la squadra bianconera militante in Serie C, d'ora in poi sarà probabilmente costantemente in prima squadra in attesa di Chiellini.