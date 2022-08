Niente Atalanta per Pinamonti: accordo Inter-Sassuolo, domani le visite mediche

Affare da 20 milioni tra nerazzurri e neroverdi: arriva il sostituto di Scamacca e Raspadori, sempre più verso il Napoli.

Sembrava che il suo futuro dovesse essere all’Atalanta, invece Andrea Pinamonti non passerà da un nerazzurro ad un altro, ma al neroverde. Nelle prossime ore l’attaccante di Cles firmerà un contratto con il Sassuolo.

A riportarlo è ‘Sky Sport’, che aggiunge i dettagli dell’accordo tra l’Inter e il club emiliano per l’attaccante classe 1999: la cifra dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro e già domani il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche di rito.

Su Pinamonti nelle scorse settimane era stato forte l’interesse dell’Atalanta, con il giocatore che aveva rifiutato offerte molto onerose da Monza e Salernitana per dare la precedenza ai bergamaschi. I quali, però, non hanno mai piazzato l’ultimo affondo. E ora perdono uno degli obiettivi.

Pinamonti a Sassuolo sarà il ‘nove’ che non dovrà far rimpiangere non uno, ma ben due suoi connazionali: se Gianluca Scamacca è già da giorni un nuovo giocatore del West Ham, Giacomo Raspadori è ormai prossimo al trasferimento al Napoli.

Sarà così l’ex Empoli a doverne fare le veci nell’attacco sassolese, che già si è rinforzato con Agustin Alvarez, uruguagio preso dal Penarol. Pinamonti viene da una stagione da 13 reti con la maglia degli azzurri toscani. A Sassuolo spera di ripetersi e, chissà, di fare anche meglio.