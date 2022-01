Niederauer su Salernitana-Venezia: "Rispettato il regolamento, vogliamo il 3-0 a tavolino"

I recenti rinvii di diverse partite di Serie A per i tanti positivi al Covid stanno alimentando non poche polemiche. Alcune squadre si lamentano per aver giocato nonostante le numerose positività al virus, altre invece per esseri presentate ad appuntamenti che poi sono stati posticipati.

Tra i club non soddisfatti della gestione della pandemia c'è il Venezia, che si è espresso a chiare lettere tramite il suo presidente Duncan Niederauer riguardo al rinvio di una propria gara.

Il patron dei lagunari, intervenuto in conferenza stampa per parlare di tanti argomenti come il futuro del club e il mercato invernale, si è soffermato anche sul match contro la Salernitana che doveva andare in scena il 6 gennaio allo stadio 'Arechi' di Salerno.

"Vorrei spendere qualche parola sulla gara che non si è svolta con la Salernitana. Noi abbiamo rispettato completamente il regolamento e tutte le indicazioni fornite, ora, in attesa della decisione definitiva, ci aspettiamo lo stesso rispetto del regolamento, questo significa che non c'è nessun altro tipo di decisione accettabile se non il forfait e il 3-0".

Parole che quindi non lasciano spazio ad interpretazioni. Ulteriori sviluppi arriveranno nelle prossime settimane, con l'inevitabile coda di polemiche a seconda delle decisioni che verranno prese.