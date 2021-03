Nicolato risponde alla Spagna: "Noi antisportivi? Loro accentuavano"

Il CT dell'Under 21 risponde al collega spagnolo, che ha accusato l'Italia di ostruzionismo: "Forse ci è rimasto male perché non hanno segnato".

Sono ancora scintille tra Spagna e Italia dopo l'incrocio tra le due Nazionali Under 21 agli Europei, partita terminata sullo 0-0 ma con tre espulsioni e non senza polemiche.

Il CT della Rojita, De La Fuente, ha infatti accusato gli Azzurrini di aver tenuto un atteggiamento antisportivo. Accuse che Paolo Nicolato rispedisce al mittende.

"Mi dispiace che il CT della Spagna abbia detto questo. Passione, aggressività e voglia di arrivare per me sono dei valori, sono quelli che chiedo alla mia squadra, e non mi pare di aver visto un solo intervento violento. Anzi, forse loro hanno pure accentuato un po’…".

Il nostro commissario tecnico si è fatto un'idea sul nervosismo del collega spagnolo al termine della gara contro l'Italia.

"Forse lui venendo da così tante partite di fila con almeno un goal segnato ci è rimasto male: non riesco a segnare quindi ti accuso di anti-sportività. Eh no… Ma dissento: non siamo stati antisportivi, abbiamo provato a fare del nostro meglio. Siamo stati aggressivi, sì, ma mai per fare male. Aggressività e determinazione sono valori che apprezzo perché mi dicono che si tiene a quello che si fa, a determinare il proprio destino. Ma non accetterei mai comportamenti non sportivi".

Nicolato però ha qualcosa da rimproverare ai suoi giocatori, che in due partite hanno rimediato ben quattro cartellini rossi.

"Non giustifico certe espulsioni, come quelle di Tonali e Rovella, perché non fanno parte di ciò che io voglio, ma nelle altre ammonizioni non c’è mai stata antisportività o eccesso di violenza. Non siamo facili da affrontare, ma antisportivi proprio no”.

"La sensazione che ho qui è che questa manifestazione è importante e non deve essere un progetto-pilota per sperimentazioni di regolamento. Il contatto fisico fa parte del nostro sport, bisogna però anche cercare di comprendere la dinamica del gesto, altrimenti non si finiscono le partite".

Infine ce n'è anche per gli arbitri, giudicati un po' troppo severi dal CT dell'Under 21.