Nicola cambia ruolo a Verdi: "Per me è una mezzala"

Il Torino comincia a scorgere la luce in fondo al tunnel: con l'Udinese è arrivato il secondo risultato utile consecutivo, un successo pesantissimo che consente di volare a +5 sul Cagliari terzultimo a parità di incontri disputati.

Match-winner è stato Belotti con il rigore decisivo ma, una nota di merito, spetta anche a Simone Verdi: omaggio doveroso, alla luce del cambio di posizione che lo ha interessato nell'ultima partita.

Alla 'Dacia Arena', infatti, è stato schierato nel ruolo di mezzala nel 3-5-2: una mossa azzeccata da parte di Nicola che, nella conferenza stampa andata in scena dopo il triplice fischio, ha spiegato cosa lo ha indotto a prendere tale decisione.

"Per me Simone è una mezzala, sa accelerare la giocata e trovare il passaggio, possiede una grande capacità aerobica. Credo che il suo futuro sia questo, sto cercando di convincerlo che potrà giocare a lungo in questa posizione".