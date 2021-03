Nicola rialza il Torino: già dieci punti contro i tredici di Giampaolo

L'attuale tecnico dei granata ha ottenuto tale score in otto gare, mentre il predecessore appena tredici in diciotto match.

Una vittoria insperata, e per questo ancora più soddisfacente. La rimonta del Torino ai danni del Sassuolo, battuto 3-2 con una ripresa da urlo dopo il doppio svantaggio della prima frazione, potrebbe rappresentare la svolta stagionale per i granata, nuovamente fuori dal terzultimo posto.

Con una gara ancora da recuperare, ovvero quella delle polemiche contro la Lazio, il Torino si trova ora a +1 sul Cagliari, che convidide la zona rossa della classifica alla pari di Parma e Crotone. Tre punti di platino per Nicola, che con il successo contro il Sassuolo ha raggiunto Marco Giampaolo.

Giampaolo era stato esonerato dal Torino a gennaio 2021, vista una terribile situazione di classifica, con appena tredici punti conquistati in diciotto gare. Troppi pochi per poter continuare alla guida di una squadra in seria difficoltà per tutta la prima parte di annata.

Cairo ha così scelto Davide Nicola, che con il match contro il Sassuolo è arrivato a dieci punti, in otto gare, con la possibilità di eguagliare Giampaolo in un periodo decisamente inferiore (con la gara contro la Lazio che di fatto non ha però ancora una data precisa di recupero).

Al termine di Torino-Sassuolo, Nicola ha cercato di dare un'ulteriore spinta ai suoi ragazzi:

"Una vittoria rocambolesca per come è arrivata. Ma dico la verità: nel primo tempo siamo stati polli sui gol subiti ma non stavamo facendo male. Siamo riusciti a togliere il possesso palla al Sassuolo creando otto occasioni. Il punto è che questa squadra deve credere di più nelle qualità che ha e si può fare solo gettando il cuore oltre l’ostacolo e rischiando. Se non rischi, in maniera oculata, non vinci le partite. Contento per i ragazzi, prepararla avendo un giorno e mezzo in meno di recupero e vederli attuare quello che si era preparato, con più convinzione nel secondo tempo rispetto al primo, è positivo".

La vittoria del Torino ha tra l'altro causato l'avvicinamento alla zona calda di diverse squadre come Spezia, Benevento, Genoa e Fiorentina. Ora i tifosi granata cominciano a sperare nuovamente, senza pensieri utopistici, alla salvezza. In due mesi molto è cambiato, e se anche il cammino sarà lungo, il cambio in panchina tra Giampaolo e Nicola ha portato, almeno in parte, agli effetti sperati.