Nicola festeggia la salvezza con una maglia speciale: c'è la foto del figlio scomparso

Davide Nicola ha indossato una maglia speciale per la festa salvezza: c'è una foto che raffigura lui che alza al cielo il figlio, nel 2001.

Davide Nicola da giocatore nel 2001 militava nel , una delle squadre più rappresentative per lui. In quella stagione il Grifone di Scoglio aveva battuto la nel Derby della Lanterna, e l'attuale allenatore aveva festeggiato la vittoria in modo particolare.

L’immagine più bella del weekend era sulla maglietta di Davide Nicola. Questa foto emoziona e sprigiona energia. I successi vanno sempre condivisi con le persone che ci mancano. #GenoaVerona pic.twitter.com/gwWvLQBclh — Tommaso Turci (@TommasoTurci) August 3, 2020

Ieri l'allenatore l'ha indossata per festeggiare la permanenza in , dedicando così anche il traguardo al figlio scomparso qualche tempo fa (nel 2014) in un incidente. Al termine della partita, lo stesso Nicola ha spiegato il regalo dei tifosi.