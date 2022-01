Nico Williams si toglie la medaglia d'argento: il fratello Iñaki gli ordina di rimettersela

L'Athletic Bilbao non è riuscito nell'impresa di bissare il trionfo dello scorso anno nella Supercoppa di Spagna: baschi sconfitti in finale dal Real Madrid con un secco 2-0, risultato che all'interno della formazione biancorossa ha lasciato parecchia delusione.

Soprattutto nel giovane Nico Williams, subentrato al posto di Berenguer all'intervallo: il classe 2002 ha esternato tutta la sua amarezza al momento della premiazione, sfilandosi dal collo la medaglia d'argento riservata agli sconfitti.

🏆❤️ Uno de los momentos de la final de la #SuperSupercopa: Nico Williams se quita la medalla al recibirla y su hermano Iñaki le dice que se la vuelva a poner



👏⚽️ ¡Respeto y orgullo por lo obtenido en el torneo! pic.twitter.com/jdyENxUgnH — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 16, 2022

Un gesto di cui si è accorto subito l'altro Williams, Iñaki, che da buon fratello maggiore (è otto anni più grande) gli ha subito intimato di rimettersi al collo il comunque rispettabile riconoscimento, a maggior ragione se arrivato ad appena 19 anni d'età.

Una perla di saggezza da parte del più 'vecchio' dei Williams, proprio colui che esattamente un anno fa decise la finale della Supercoppa spagnola con una rete ai supplementari contro il Barcellona: esperienza di cui il piccolo Nico dovrà fare tesoro per non incappare in peccati di superbia in futuro.