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Senza l'interista Lautaro Martinez ormai recuperato da un infortunio muscolare, l'Argentina vince 7-0 in amichevole contro il Costa Rica all'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba.

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Nico Paz sblocca il risultato all'8' e, dopo il raddoppio di Julian Alvarez al 35', fa doppietta al 38' prima di essere imitato dall'attaccante dell'Atletico Madrid, autore del 4-0 su cui le squadre vanno all'intervallo.

Dopo un primo tempo da trascinatore, il trequartista del Como viene sostituito da Franco Mastantuono. Quest'ultimo va subito in rete al 48' sfruttando il secondo assist di Maximo Perrone e, dopo la rete di Mac Allister al 78', fa doppietta a 2 minuti dal novantesimo fissando il risultato sul 7-0 finale.

Lo stesso Mastantuono ha dichiarato nel dopo-gara: "In nazionale ci vengo sempre con un entusiasmo senza eguali, indossare questa maglia è l'esperienza suprema e voglio dare il mio contributo per migliorare tutti i giorni. Stiamo lavorando sodo e con questa vittoria chiudiamo un bell'anno solare".

Queste invece le parole di Nico Paz, autore di 5 goal nelle ultime 5 amichevoli giocate con l'Argentina: "Rappresentare il nostro Paese è il massimo, soprattutto in giorni così, in cui riceviamo tanto affetto dalla gente. Credo di stare migliorando e di divertirmi in campo, dove tutto diventa più facile grazie alla qualità incredibile dei miei compagni di squadra. Per me è fantastico poterci giocare".

Il difensore del Parma, Mariano Troilo (entrato dalla panchina al posto di Lisandro Martinez a mezz'ora dal novantesimo) commenta il proprio debutto in nazionale maggiore: "Sono molto emozionato per il mio esordio, indossare questa maglia è il massimo che un calciatore possa chiedere. Sognavo questo momento da quando ero bambino, ringrazio la mia famiglia che sarà emozionata quanto me. Cerco sempre di lavorare al massimo e sapevo che prima o poi questa opportunità sarebbe arrivata".

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Emiliano Dibu Martinez ha eguagliato il record di Sergio Romero come portiere con più clean sheet (47) nella storia dell'Argentina: "Vogliamo riconquistare il cuore dei tifosi. Personalmente ho dovuto affrontare diverse difficoltà, per ultima la frattura della mascella. Dovevo rimettermi in forma perché i miei compagni di squadra hanno bisogno di me al cento per cento, sapevamo di dover dare qualcosa in più e volevamo vincere anche senza Messi. I ragazzi amano essere qui e sono totalmente dediti alla causa, si stanno adattando un passo alla volta. Il 2026 resta un anno positivo, abbiamo giocato la finale dei Mondiali e ne sono orgoglioso".

Il ct Lionel Scaloni ha dichiarato in conferenza stampa: "Alcune partite degli ultimi Mondiali rimarranno per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori, come le epiche vittorie contro Egitto e Inghilterra che ci hanno fatto provare delle sensazioni incredibili. La prima cosa che mi viene in mente è la soddisfazione per aver svolto un buon lavoro, abbiamo sempre cercato di essere all'altezza del nostro Paese".

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Scaloni non ha assegnato la maglia numero 10 rimasta libera dopo l'addio alla nazionale di Lionel Messi come aveva già fatto nella precedente amichevole persa 2-1 con l'Uruguay del ct Diego Forlan, che poi ha battuto pure la Repubblica Dominicana per 5-0 grazie ai goal di Rodrigo Aguirre (41'), Nicolas de la Cruz su rigore (80'), Federico Valverde (87') e Bruno Damiani (94') oltre all'autorete di Xavier Valdez (70').

Per il resto pareggio 0-0 tra Cile e Colombia, sempre in amichevole John Mercado e Jordy Caicedo firmano la vittoria per 2-0 dell'Ecuador contro la Bolivia già nel primo tempo.