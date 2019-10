Nicchi sul 'caso' De Ligt: "Non è mai rigore, chi lo pensa non vada alla stadio"

Dopo una giornata di campionato molto movimentata (in quanto a polemiche arbitrali), il presidente dell'associazione arbitri, Marcello Nicchi, ha voluto parlare a 'Radio Anch'io lo Sport' su Radio Uno, per cancellare le polemiche e fare chiarezza sull'operato degli arbitri.

🗣Marcello Nicchi, @AIA_it , a #RadioAnchioSport : "Gli arbitri stanno lavorando bene. Il problema è un altro: pochi gli addetti ai lavori che conoscono le nuove regole. Mano in #JuventusBologna ? Non è mai rigore. Chi pensa il contrario non vada allo stadio" https://t.co/SchLCp2aBK

"Quello di De Ligt non è mai rigore e non si può pensare che si applichino le regole in base al colore della maglia. Chi pensa questo è bene che non vada più allo stadio. Quando la palla sbatte nel braccio di un giocatore, anche scomposto, ma viene fatta prima una giocata, allora non è rigore".