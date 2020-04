Il Nicaragua non si ferma: in campo con guanti e mascherine

Il Nicaragua è uno dei tre paesi al mondo dove il calcio non si è fermato: le autorità hanno deciso di andare avanti con guanti e mascherine.

Mentre in il premier Conte impone misure ancora più restrittive per evitare il contagio anche nel mondo dello sport, il Nicaragua continua a essere uno dei tre paesi dove il calcio va avanti nonostante il dilagare del Coronavirus.

Durante l'ultima assemblea la maggioranza ha deciso di procedere con le competizioni a porte chiuse, nonostante siano già stati accertati cinque casi di Covid-19 nel paese. Si è deciso di far scendere in campo i giocatori con mascherine e guanti di lattice per cercare di proteggersi dal virus.

Altre squadre

C'è però chi non ha preso bene la decisione, come il centrocampista russo Nikita Solodchenko, che ha preferito fuggire dal paese per raggiungere la propria famiglia in . Un gesto che il club non ha digerito, a tal punto da minacciare il licenziamento degli altri giocatori nel caso in cui qualcun altro si fosse rifiutato di scendere in campo.

Non solo lo strano caso della Bielorussia: attualmente sono aperte le competizioni anche in Nicaragua e in Burundi. Dove lo sport sfida il virus il calcio non si ferma.