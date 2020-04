In Nicaragua si gioca… fino al 70’: il Real Madriz lascia il campo in anticipo

Una decisione arbitrale contestata scatena la reazione dei giocatori, dopo il goal del 2-0 della Juventus Managua.

Burundi, Tagikistan, Bielorussia e Nicaragua. Soltanto in questi quattro paesi il calcio sta andando avanti. Nello stato del centro America, però, una partita è terminata in anticipo di una ventina di minuti.

Le protagoniste in campo nella capitale erano Managua e Real Madriz, in una sfida nelle zone basse della classifica della Clausura. La partita è terminata 2-0 per la Juventus, ma soltanto perché gli avversari hanno sorprendentemente lasciato il campo.

Oggetto del contendere è stato il goal del 2-0 di Mercado, arrivato al 66'. Sul lancio dalle retrovie l’attaccante si è involato, mentre gli avversari si sono fermati reclamando un fuorigioco che non c’era.

I giocatori del Real Madriz hanno subito accerchiato l’arbitro, aiutato anche dal guardalinee. Pochi minuti dopo, hanno deciso dopo essersi consultati anche con la panchina, di abbandonare il campo in segno di polemica. Così la partita è finita sul 2-0, con grande anticipo rispetto ai 90 minuti di gioco previsti.