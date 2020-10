Niang, niente Saint-Etienne: "Sono incazzato"

Sembrava fatta per il passaggio di M'Baye Niang al . Al momento clou però il Saint-Etienne, nella giornata di ieri, ha annunciato ufficialmente di aver rinunciato all'ingaggio dell'ex attaccante di e , a causa dell'intervento di troppi agenti.

Per il 25enne ci sarà dunque un proseguo di carriera al , squadra con cui è andato in doppia cifra nelle ultime due annate, con dieci reti nel 2019/2020 ad un'ottima media, prima dello stop definitivo della causato dalla pandemia di coronavirus.

Niang ha parlato all'Equipe del mancato passaggio al Saint-Etienne con rammarico:

"Ci sono state delle complicazioni che mi hanno fatto incazzare, quindi di comune accordo abbiamo allora deciso di fermare tutto, perché sentivamo che non saremmo riusciti ad arrivare in fondo".

Niang si era già sottoposto alle visite mediche e parlato con il tecnico Puel:

"Sono tornato in hotel da mia moglie e dai miei figli, l'avvocato stava sistemando gli ultimi dettagli fino a che non mi ha chiamato dicendo che si era bloccato tutto".

Per Niang prima del trasferimento al Saint-Etienne c'era stato quello eventuale al , anche quello saltato:

"Sono deluso per questo. Ma non metto in dubbio il loro lavoro dei miei agenti, non va dimenticato che mi hanno permesso di unirmi al Rennes, dove mi sono rilanciato. Oggi ci ritorno, e riconquisterò tutti".