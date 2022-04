Niang torna al goal dopo cinque mesi: il Bordeaux vince e spera nella salvezza

Serviva una vittoria al Bordeaux per tornare a sperare più concretamente nella salvezza e la vittoria è arrivata per 3-1 nel 31° turno di Ligue 1 in un fondamentale scontro salvezza contro il Metz fanalino di coda della classifica.

I Girondini, che sin qui nel 2022 avevano vinto una sola partita (quella contro lo Strasburgo dello scorso 23 gennaio) e inanellato ben sette sconfitte intervallate da tre pareggi, si riscoprono ora a -2 da un Clermont (e dalla posizione che vale la permanenza in Ligue 1) in crisi nera e lo fa anche grazie a M'Baye Niang.

L’ex attaccante di Milan, Genoa e Torino ha infatti segnato al 68’ il goal del momentaneo 2-1 e lo ha fatto ponendo fine ad un lunghissimo digiuno.

Non segnava infatti in campionato da oltre cinque mesi, ovvero da una sfida persa 3-2 in casa contro il PSG giocata lo scorso 6 novembre. Da allora è sceso in campo con una discreta regolarità, anche se quasi mai da titolare, e non ha mai trovato la via della rete.

I suoi ultimi goal con la maglia del Bordeaux li aveva segnati a metà dicembre in Coppa di Francia. In quell’occasione calò addirittura un poker nel 10-0 contro lo M’Zouasia.