Niang entra nell'ippodromo e viola le porte chiuse: multato di 1500 euro

M'Baye Niang sorpreso all'interno di un ippodromo per seguire il proprio cavallo nonostante le porte chiuse: scatta la sanzione.

Non è la prima volta che M'Baye Niang finisce sui giornali per comportamenti extra campo del tutto sopra le righe: l'ultima disavventura dell'ex questa volta è terminata con una multa di 1500 euro.

Il giocatore francese, attualmente in forza al , è stato trovato all'interno di un ippodromo di , nella località di Vivaux, per seguire la vittoria di uno dei suoi cavalli, violando di fatto le porte chiuse dell'evento.

Altre squadre

Il fatto è avvenuto lo scorso 12 maggio e Niang era in compagnia di altre quattro persone, tutte multate con la stessa cifra. Lo stesso ex giocatore di e si è giustificato sostenendo che il cancello era aperto e che dunque è riuscito a entrare nel ristorante panoramico, ormai in disuso, senza nessun controllo.

I commissari hanno giudicato la versione del giocatore 'fantasiosa' prima di confermare la sanzione per aver trasgredito le restrizioni in materia di contenimento della pandemia di Covid-19.