Ngonge, il Verona ha trovato la sua arma: dal goal dello scorpione a due reti su due da titolare

Autore di un goal da urlo ai tempi del Groningen, nelle prime due uscite da titolare in gialloblù ha segnato due reti: "Giochiamo come fratelli".

Verona e la Serie A scoprono Cyril Ngonge. Arrivato in sordina nel calciomercato di gennaio, l'attaccante belga è già diventato un idolo dei tifosi gialloblù dopo appena due gare da titolare, più quella d'esordio da subentrato. Non poteva essere altrimenti, dopo aver fermato la Lazio e aver battuto la Salernitana.

Classe 2000, Ngonge è sbarcato in Serie A dopo aver lasciato l'Eredivisie e in particolare il Groningen. Giovane e duttile, un profilo che il Verona ha scovato in Olanda mentre nel campionato italiano si trascinava lentamente una delle sessioni di calciomercato invernali più deludenti di sempre. Pochi milioni, ma buone intuizioni.

Come quella del Verona, che a caccia di qualcuno che potesse portare goal salvezza non ha puntato su un bomber da venti reti stagionali, ma qualcuno che ha un grande potenziale in questo senso. Principalmente ala destra, schierato da Zaffaroni anche come prima punta, ha prima segnato il goal nel pari contro la Lazio e dunque sbloccato la sfida contro la Salernitana. Due partite dal primo minuto, due reti.

In questo modo Ngonge è già alle spalle di Lazovic, miglior marcatore del Verona fin qui con tre reti. Un dato che mette in mostra quando la società veneta abbia avuto difficoltà sotto porta nel corso del 2022/2023. Nelle ultime settimane, però, la squadra ha cominciato ad ingranare, con tre successi in sei incontri e una salvezza che da difficile sembra ora possibile.

"La partita con la Lazio credo parli da sola, abbiamo lottato per novanta minuti, giocando l'uno per l'altro come fratelli, tutti uniti per un solo obiettivo" aveva dichiarato Ngonge nella presentazione ufficiale, arrivata dopo il pari contro la squadra capitolina. "Tutti quanti sappiamo cosa vogliamo ottenere e vogliamo riuscirci. Credo che questo si noti subito dall'atteggiamento con cui scendiamo in campo e affrontiamo le partite".

Mancino a cui piace accentrarsi, ma anche punta. Un falso nove nello schema del Verona, pronto ad inserirsi, ma soprattutto un giocatore che parte da destra come ala o trequartista come successo nella gara contro la Salernitana, sfruttando il traversone di Lazovic.

Belga, Ngonge ha giocato con le Nazionali giovanili fino all'Under 19, nella speranza di essere notato dalla rappresentativa maggiore, appena passata a Tedesco dopo la delusione dei Mondiali qatarioti, dopo alcuni anni in cui è finito fuori dal giro dei Diavoli Rossi.

Ngonge non ha paura a provare la giocata, come dimostra il goal da mille e una notte segnato nell'ottobre 2021 con la mossa dello scorpione: tacco al volo al 20' di Groninger-Az Alkmaar e mani nei capelli da parte dei compagni.

Nel passato di Ngonge ci sono però stati anche dei problemi con il Groningen: lo scorso settembre è stato messo fuori rosa dal tecnico Wormath per due partite (contro Cambuur e Sparta Rotterdam) come provvedimento disciplinare.

“Non è un errore, ma un provvedimento pedagogico educativo dovuto a passi falsi che non rientrano nella norma. Qui conta più la squadra che il giocatore e ora tocca al giocatore cambiare. Vogliamo il meglio per tutti" aveva detto Wormath dopo aver spedito Ngonge nella squadra giovanile, prima di riproporlo contro l'AZ.

Da allora, però, il 22enne ha perso il ruolo da imprescindibile, fino alla cessione, arrivata dopo aver chiesto consiglio ad Amrabat, centrocampista della Fiorentina con cui Ngonge ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del Bruges. Ora sta facendo in queste prime uscite italiane le fortune del Verona.

"Quanti goal voglio segnare? Quanti più possibile" ha detto Ngonge dopo la vittoria contro la Salernitana. "Voglio solo aiutare la squadra, che gioca così bene. Voglio lavorare duro, dare il massimo. Quella di oggi è una vittoria molto importante anche per i tifosi, abbiamo vinto contro una avversaria che non è così distante da noi in classifica. Il feeling con Lazovic? Lo amo come fosse mia moglie, più di me stesso".

Lo stesso pensiero dei suoi nuovi tifosi.