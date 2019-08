Neymar vuole solo il Barcellona: il PSG chiede 100 milioni più Dembelé e Semedo

Giornata interlocutoria per il trasferimento di Neymar al Barcellona: il giocatore vuole i blaugrana, il PSG chiede 100 milioni, più Dembelé e Semedo.

A pochi giorni dalla fine del mercato, a tenere banco sul calciomercato mondiale è sempre Neymar. Se negli ultimi giorni il sembrava spingere, ora è il a provare l'ultimo assalto.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato da 'Marca', questa mattina una delegazione del club catalano è volata verso Parigi con un solo obiettivo: tornare a Barcellona con l'accordo per il brasiliano. Da parte del giocatore c'è il benestare alla trattativa, anzi: Neymar vorrebbe soltanto ritornare al Barcellona.

L'articolo prosegue qui sotto

Ieri il talento scuola Santos avrebbe infatti incontrato Leonardo, direttore sportivo del , per ribadirgli la sua volontà: vestire per la seconda volta il blaugrana. Dalla Catalogna aspettavano un gesto forte da parte del giocatore per poter provare l'affondo.

L'offerta che il Barcellona potrebbe presentare per incontrare le richieste dei francesi, secondo 'Le Parisien', sarebbe di 100 milioni di euro più i cartellini di due giocatori: Ousmane Dembelé e Nelson Semedo, valutati tra i 150 e i 200 milioni di euro complessivi.

Il tavolo delle trattative si è riaperto. Intanto la certezza è che la volontà del giocatore è soltanto una: tornare in Catalogna vicino ai suoi amici Messi e Suarez. Con buona pace del Real Madrid.