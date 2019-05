Neymar tiene in ansia il Brasile: problema al ginocchio sinistro

Problema al ginocchio sinistro per Neymar, che ha dovuto abbandonare l'allenamento della nazionale brasiliana.

Non arrivano buone notizie per il , che in ritiro sta preparando la prossima edizione della Copa America 2019 (esordio il prossimo 15 giugno contro la ).

Nel corso dell'allenamento odierno si è fermato Neymar. Il talento del ha accusato un problema al ginocchio sinistro (dopo aver calciato in porta durante una partitella) che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la seduta.

Un video ha mostrato l'ex accusare il problema, tentare di riprendersi, ma poi fermarsi definitivamente, visibilmente preoccupato per il problema ed accompagnato dal medico della Selecao.

Secondo quanto riportato dalla federazione brasiliana il giocatore ha già cominciato le cure del caso e nei prossimi giorni verrà tenuto sotto osservazione.