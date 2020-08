Neymar stupisce tutti: arriva allo stadio con cassa e musica a palla

Il fuoriclasse brasiliano del PSG non sente la pressione prepartita: si è presentato allo stadio con la cassa a tutto volume.

Ogni calciatore vive la tensione prepartita in modo diverso. E poi c'è chi, di tensione, non ne sente. Tipo Neymar, che si è presentato allo stadio prima di - a modo suo.

Il fuoriclasse brasiliano del PSG è sceso dal pullman senza le cuffie, perché ha fatto le cose in grande: ha portato una cassa, con la musica a tutto volume.

Neymar doesn’t feel pressure at all pic.twitter.com/saHx4DUccV — Neymar Stuff (@NeymarStuff__) August 18, 2020

Telefonino in mano per scegiere la playlist, occhiali alzati, ovviamente mascherina e... cassa in mano. Prima di dettare i ritmi in campo, Ney detta il sound in spogliatoio.