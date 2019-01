Neymar smentisce le voci sulla droga: "Sono un po' pazzo ma non stupido"

Neymar non allontana il Real Madrid dal suo futuro: "Se un giorno ci sarà qualcosa, parlerà. Ai Mondiali non ho fatto teatro, tanti falli subiti".

Contro il Guingamp è andato in scena il PSG show: nove reti dei parigini per spazzare via il fanalino di coda della Ligue 1, dove sono addirittura tredici i punti di vantaggio sul Lille secondo (con due partite ancora da recuperare).

Al 'Parco dei Principi' abbiamo assistito ad un Neymar in grande spolvero, autore di una doppietta in grado di allontanare le critiche ricevute in seguito alle polemiche a causa di presunti comportamenti poco ortodossi.

Intervistato da 'Canal +', il brasiliano ha voluto negare con fermezza le voci riguardanti l'utilizzo di sostanze stupefacenti nella notte di Capodanno.

"Sono cosciente di tutto quello che gira attorno al mio nome, nel bene e nel male, ma ultimamente sono uscite tante cose non veritiere sul mio conto. Mi hanno accusato di aver assunto droga a Capodanno, la gente crede che io abbia superato i limiti. Sono un grande atleta, un po' pazzo ma mica stupido. Allo stesso tempo sono molto felice perché sto tra i migliori, sono molto più tranquillo e maturo, il che mi permette di affrontare al meglio tutte le situazioni".

Agli ultimi Mondiali, Neymar è stato accusato di essere un simulatore: nel mirino le cosiddette 'sceneggiate' dopo gli interventi dei difensori avversari.

"Ho subìto molti falli e, se li si osserva con attenzione, si può notare come la maggior parte siano interventi duri. In nessun momento ho fatto teatro. Oggi si parla molto di quello che è successo ma tutto, quando di mezzo c'é Neymar, viene amplificato".

Il Real Madrid è considerato il club più accreditato per far parte del suo futuro, Neymar non smentisce tali voci di mercato.

"Sul mio nome c'è sempre speculazione, si parla sempre che dirò addio al PSG. Ad oggi non c'è nulla di veramente concreto, se un giorno dovesse accadere qualcosa ne parlerò con tutti". L'articolo prosegue qui sotto

L'ambientamento a Parigi non è stato facile, ora per fortuna tutto è diverso.