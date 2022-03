Neymar smentisce la lite con Donnarumma: "Notizia assolutamente falsa"

Dopo la cocente sconfitta contro il Real Madrid, il PSG saluta la Champions League agli ottavi di finale. Dopo il vantaggio parigino targato Mbappé, gli spagnoli hanno cambiato passo nel secondo tempo trascinati da uno strepitoso Karim Benzema, autore della tripletta che ha spinto i Blancos tra le prime otto del continente.

Nel frangente che ha portato il Real al momentaneo pareggio, però, pesa come un macigno l'errore in uscita da parte di Gianluigi Donnarumma che ha di fatto spianato la strada al piazzato vincente del numero 9 francese, buono per propiziare la rimonta madridista.

Nel post gara, scandito dall'alto coefficiente di tensione sul fronte transalpino, si sono rincorse diverse voci riguardo ad una presunta (e accesa) lite negli spogliatoi proprio tra il portiere italiano e Neymar, anch'esso protagonista di una prova impalpabile sul palcoscenico del Santiago Bernabeu.

Scintille tra compagni di squadra prontamente smentite dal brasiliano nel 'day after' della gara. L'attaccante verdeoro ha postato sul proprio profilo Instagram lo screen di una conversazione privata con l'ex estremo difensore del Milan nel quale è proprio il numero 10 parigino a rincuorare il portiere campione d'Europa a Euro 2020:

"Ciao Ney, mi dispiace molto per ieri. Questa notizia è inaccettabile". Il testo del messaggio di Donnarumma in risposta all'articolo apparso su 'Marca', seguito dalla replica del compagno di squadra:

"Amico! Tranquillo! Sono cose che possono succedere nel calcio. Saimo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai molto! Rialzati e continuiamo. Un abbraccio".

Nella successiva storia Instagram, l'ex Barcellona ha rincarato la dose chiarendo una volta per tutte la vicenda della presunta lite:

"E' una notizia assolutamente falsa, non c'è stato nessuno scontro nello spogliatoio".