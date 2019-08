Neymar, scatto del Real Madrid: un emissario a Parigi per trattare con il PSG

Il Real Madrid va all'attacco per provare ad assicurarsi Neymar: confermata la presenza di un emissario a Parigi, si tratta con il PSG.

A 11 giorni dalla fine del calciomercato estivo, entra nel vivo la corsa a tre per Neymar, il fuoriclasse brasiliano in uscita dal . Con e che non hanno raggiunto al momento un accordo per la cessione dell'attaccante, il , secondo 'Marca', prova a piazzare lo scatto decisivo per battere la concorrenza.

Secondo quanto appreso dal quotidiano sportivo spagnolo questo pomeriggio, infatti, è confermata la presenza a Parigi di un emissario delle merengues con una posizione rilevante nell'organigramma societario. Quest'ultimo è stato visto nelle ultime ore incontrare i dirigenti del PSG per discutere del futuro dell'attaccante brasiliano.

I Blancos per sbaragliare la concorrenza confiderebbero nei buoni rapporti con il PSG, che si contrappongono alla relazione tesa fra i francesi e il Barcellona dopo diversi affari saltati fra i due club negli ultimi due anni.

Il Real Madrid, insomma, è convinto di poterla spuntare, e prepara l'offerta che potrebbe far saltare il banco. Smentita comunque la notizia circolata in mattinata e riportata dall'Equipe di una proposta stellare dei Blancos con contropartite tecniche.

Il PSG avrebbe aperto all'inserimento di contropartite tecniche, ma al momento l'unico giocatore del Real che potrebbe interessare ai campioni di è il portiere Keylor Navas, che potrebbe trasferirsi a Parigi anche con un'operazione separata rispetto a quella per Neymar.